Три человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде, двое получили ранения

Три человека погибли в результате стрельбы в городе Эджвуд на северо-востоке американского штата Мэриленд, еще два человека получили ранения, сообщил в среду представитель местного отделения полиции.

"(Прибывшие на место происшествия полицейские - ИФ) обнаружили пять человек с пулевыми ранениями, трое из них погибли", - заявил представитель отделения полиции округа Харфорд в Мэриленде Уиллиам Дэвис на брифинге.

Он отметил, что нападавший использовал пистолет.

У.Дэвис также сообщил, что у правоохранительных органов есть один подозреваемый по этому дело - чернокожий мужчина по имени Ради Принс.

На данный момент полиция округа Харфорд ведет поиски человека, открывшего стрельбу.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщил, что человеку, в среду открывшему стрельбу в бизнес-парке "Эммортон" в городе Эджвуд, удалось скрыться с места преступления.

Кроме того, несколько учебных заведений города ранее сообщили о введении закрытого режима в связи с сообщениями о неподконтрольном стрелке.