Штаб-квартиру Совета ЕС в Брюсселе эвакуировали из-за токсичных веществ в воздухе

Эвакуация проведена из здания штаб-квартиры Совета Евросоюза в среду накануне саммита лидеров ЕС после попадания в воздух токсичных веществ, сообщает интернет-издание "Политико".

Это второй такой случай в этом здании за последние семь дней.

"Несмотря на проверки и приготовления, последний технический инцидент произошел на кухне. Техническая проблема, связанная с вентиляцией в кухонном помещении, привела к выбросу вредных испарений, несколько сотрудников получили отравления", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Этот инцидент не повлияет на проведение саммита 19-20 октября, отмечается в сообщении.

Аналогичный инцидент произошел 13 октября. После отравления 15 сотрудникам здания потребовалась медицинская помощь, пятеро были госпитализированы.