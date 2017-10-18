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Дальнее зарубежье 18.10.2017 20:03

Штаб-квартиру Совета ЕС в Брюсселе эвакуировали из-за токсичных веществ в воздухе

Эвакуация проведена из здания штаб-квартиры Совета Евросоюза в среду накануне саммита лидеров ЕС после попадания в воздух токсичных веществ, сообщает интернет-издание "Политико".

Это второй такой случай в этом здании за последние семь дней.

"Несмотря на проверки и приготовления, последний технический инцидент произошел на кухне. Техническая проблема, связанная с вентиляцией в кухонном помещении, привела к выбросу вредных испарений, несколько сотрудников получили отравления", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Этот инцидент не повлияет на проведение саммита 19-20 октября, отмечается в сообщении.

Аналогичный инцидент произошел 13 октября. После отравления 15 сотрудникам здания потребовалась медицинская помощь, пятеро были госпитализированы.

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Тэги: ЕС, ОФИС, ОТРАВЛЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]