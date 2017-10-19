Расходы казахстанской стороны на реализацию проекта космического ракетного комплекса "Байтерек" ориентировочно составят до $310 млн, сообщил замминистра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

"На сегодняшний день пока можно говорить об ориентировочной, предварительной стоимости порядка $280-310 млн, это казахстанские вложения в наземную инфраструктуру. Что касается российских вложений, то это разработка ракеты-носителя, пилотируемого транспортного корабля", - сказал он в кулуарах форума "Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы - 2017", который проходит в четверг в Астане.

При этом замминистра добавил, что стоимость проекта будет уточнена в процессе разработки технико-экономического обоснования (ТЭО), которую планируется завершить к сентябрю 2018 года. "Работа будет завершена к сентябрю следующего года по разработке ТЭО данного проекта", - сказал он.

По его словам, уже завершена разработка инвестиционного предложения, и как только документ пройдет республиканскую бюджетную комиссию, ведомство приступит к разработке ТЭО.

"Байтерек" - проект создания принадлежащего Казахстану космического ракетного комплекса на Байконуре, с которого будут запускаться российские ракеты.