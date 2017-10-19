Глава Минюста Турции ожидает позитивного решения визовой проблемы с США - агентство

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль в четверг заявил, что переговоры между американской и турецкой делегациями о снятии запрета на выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам прошли продуктивно, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Переговоры прошли очень продуктивно. Думаю, дальнейшие обсуждения будут более результативными", - заявил он, добавив, что ожидает позитивного разрешения этого кризиса.

Он отметил, что меры США в ответ на арест сотрудника американского консульства были "непропорциональными".

"Задержанный сотрудник генконсульства США в Стамбуле - гражданин Турции. Этот вопрос не имеет ничего общего с интересами США", - добавил министр.

Кроме того, по данным агентства "Анадолу", Госдепартамент США также назвал состоявшиеся переговоры продуктивными.

"Переговоры были продуктивными и дали заметный прогресс по этой проблеме в целом", - отмечается в заявлении американского ведомства, которым располагает агентство.

Также А.Гюль подчеркнул, что Вашингтону следует экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2015 году.

Разногласия между странами начались после ареста в Турции представителя консульства США по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом. В ответ на данные действия посольство США в Анкаре, а вслед за ним и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.