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19.10.2017 14:32

Глава Минюста Турции ожидает позитивного решения визовой проблемы с США - агентство

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль в четверг заявил, что переговоры между американской и турецкой делегациями о снятии запрета на выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам прошли продуктивно, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Переговоры прошли очень продуктивно. Думаю, дальнейшие обсуждения будут более результативными", - заявил он, добавив, что ожидает позитивного разрешения этого кризиса.

Он отметил, что меры США в ответ на арест сотрудника американского консульства были "непропорциональными".

"Задержанный сотрудник генконсульства США в Стамбуле - гражданин Турции. Этот вопрос не имеет ничего общего с интересами США", - добавил министр.

Кроме того, по данным агентства "Анадолу", Госдепартамент США также назвал состоявшиеся переговоры продуктивными.

"Переговоры были продуктивными и дали заметный прогресс по этой проблеме в целом", - отмечается в заявлении американского ведомства, которым располагает агентство.

Также А.Гюль подчеркнул, что Вашингтону следует экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2015 году.

Разногласия между странами начались после ареста в Турции представителя консульства США по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом. В ответ на данные действия посольство США в Анкаре, а вслед за ним и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ВИЗЫ, КРИЗИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]