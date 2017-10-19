Минэнерго Казахстана ожидает роста цен на бензин Аи-92 на фоне дефицита ГСМ в стране

В Казахстане в условиях дефицита топлива возможен временный скачок цен на бензин марки Аи-92 - до 165 тенге за литр, сообщил замминистра энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев, выступая в парламенте в четверг.
В настоящее время цены на бензин Аи-92 на АЗС Казахстана колеблются в пределах 157-159 тенге за литр. Таким образом, бензин этой марки может подорожать на 4-5%.
"Определенное повышение цен на бензин сейчас происходит. Полагаем, что это будет на уровне 165 тенге (за бензин Аи-92 - ИФ-К) с последующим завершением, снижением кризисных явлений по поставкам бензина. Это предложение будет выше, и цена должна упасть", - сказал Б.Джаксалиев.
"На сегодняшний день в целях стабилизации поставок бензина на рынок "КазМунайГазом" закуплено необходимое количество на рынке РФ. Безусловно, что цены там значительно выше, чем в Казахстане. И "КазМунайГаз" несет большие издержки. Эти издержки полностью не покрываются", - отметил замминистра.
"Думаю, положение (на рынке топлива - ИФ-К) мы стабилизируем уже по завершении ремонтных кампаний (на нефтеперерабатывающих заводах - ИФ-К) в ноябре этого года", - заявил он.
Замминистра также напомнил, что в 2018 году завершатся работы по модернизации всех трех казахстанских НПЗ, и Казахстан сможет самостоятельно "исключить дефицит топлива в стране".
На текущей неделе глава Минэнерго Казахстана пообещал премьеру страны, что ситуация с ГСМ в Казахстане будет стабилизирована на следующей неделе.
Как сообщалось, на рынке Казахстана с сентября наблюдается острый дефицит топлива. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обвинил правительство и Минэнерго Казахстана в халатности и безответственности из-за ситуации с нехваткой ГСМ и вынес выговор министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву.
Павлодарский нефтехимический завод с 1 сентября остановил на капитальный ремонт комплекс глубокой переработки нефти, с 20 сентября - все остальные комплексы и установки.
В Казахстане действуют три НПЗ - в Павлодаре, Атырау и Чимкенте, они находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (структура нацкомпании "КазМунайГаз").
Официальный курс на 19 октября - 333,57 тенге/$1.
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