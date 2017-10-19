Усложнение поставок в Турцию пока не сказалось на объемах экспорта агропродукции из РФ, но приведет к их снижению - Данкверт

Усложнение процедуры поставок в Турцию пока не отразилось на объемах поставок российских экспортеров зерна и растительного масла, но приведет к их снижению, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Пока мы говорим, (усложнение поставок в Турцию - ИФ ) еще не сказалось (на объемах поставок - ИФ), но, в любом случае, скажется, естественно", - заявил С.Данкверт журналистам после заседания общественного совета при Россельхознадзоре, которое проходило в рамках Открытого правительства.
При этом усложнение поставок отразится не только на российских экспортерах, но и на турецких компаниях, считает он. "Бизнес, в том числе турецкий, не только наши зарабатывают деньги, но и турки зарабатывают. Это взаимные вещи. Я думаю, что бизнес общими усилиями тоже найдет правильный выход, а мы в государствах урегулируем эти дискуссионные вопросы", - сказал С.Данкверт.
С 9 октября Анкара ввела порядок, в соответствии с которым российские поставщики должны подтверждать в посольстве и консульствах Турции счета-фактуры на российские грузы. Эти требования распространяются на поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев не исключал введения Россией "зеркальных" мер в отношении поставок турецкой агропродукции.
Как считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, действия Турции - это попытка "поддавливания" России в ситуации с поставками томатов.
По данным аналитического центра ЗАО "Русагротранс", Турция в этом сельхозгоду сохраняет второе место в числе ведущих покупателей российского зерна. За июль-сентябрь этого года она импортировала из РФ 1,5 млн тонн зерна против 1,15 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Новые требования - это не первый конфликт между Россией и Турцией в торговле зерном в 2017 году, который происходит на фоне "помидорной войны".
Па ко*
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