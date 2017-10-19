Примерно 100 тыс. курдов покинули Киркук после того, как город перешел под контроль правительства Ирака

Около ста тысяч курдов покинули Киркук с тех пор, как правительство Ирака установило контроль над одноименной провинцией, сообщают в четверг западные СМИ.
Губернатор Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, Навзад Хади заявил журналистам, что примерно 18 тыс. семей бежали из Киркука и Туз-Хурмату в Эрбиль и Сулейманию, говорится в сообщениях СМИ.
16 октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования покинули город Киркук после появления в городской черте иракских войск.
В среду премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился вывести все вооруженные формирования, в том числе правительственные войска, из Киркука.
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