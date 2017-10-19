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19.10.2017 18:45

Примерно 100 тыс. курдов покинули Киркук после того, как город перешел под контроль правительства Ирака

Около ста тысяч курдов покинули Киркук с тех пор, как правительство Ирака установило контроль над одноименной провинцией, сообщают в четверг западные СМИ.

Губернатор Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, Навзад Хади заявил журналистам, что примерно 18 тыс. семей бежали из Киркука и Туз-Хурмату в Эрбиль и Сулейманию, говорится в сообщениях СМИ.

16 октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования покинули город Киркук после появления в городской черте иракских войск.

В среду премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился вывести все вооруженные формирования, в том числе правительственные войска, из Киркука.

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Тэги: КИРКУК, КУРДЫ, БЕЖЕНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]