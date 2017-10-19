Европейские парламентарии требуют тщательно расследовать убийство журналистки на Мальте

Европейские парламентарии настаивают на углубленном расследовании убийства на Мальте журналистки, которая была известна своими расследованиями случаев коррупции, затрагивающих руководство этой страны, в том числе так называемых "панамских досье".

"На этой неделе произошла трагедия: на Мальте была убита Дафна Каруана Галиция - журналистка, которая активно участвовала в попытках раскрыть факты, неудобные для людей на руководящих должностях", - заявил в четверг в речи перед главами государств и правительств стран ЕС председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Европейский парламент отведет этому вопросу часть предстоящей на следующей неделе сессии. Многие депутаты призывают к подробному углубленному расследованию", - сказал он, отметив, что сам полностью доверяет мальтийским властям.

Речью председателя Европарламента традиционно открылся саммит ЕС, который продолжится в пятницу.