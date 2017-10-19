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Дальнее зарубежье 19.10.2017 21:21

Европейские парламентарии требуют тщательно расследовать убийство журналистки на Мальте

Европейские парламентарии настаивают на углубленном расследовании убийства на Мальте журналистки, которая была известна своими расследованиями случаев коррупции, затрагивающих руководство этой страны, в том числе так называемых "панамских досье".

"На этой неделе произошла трагедия: на Мальте была убита Дафна Каруана Галиция - журналистка, которая активно участвовала в попытках раскрыть факты, неудобные для людей на руководящих должностях", - заявил в четверг в речи перед главами государств и правительств стран ЕС председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Европейский парламент отведет этому вопросу часть предстоящей на следующей неделе сессии. Многие депутаты призывают к подробному углубленному расследованию", - сказал он, отметив, что сам полностью доверяет мальтийским властям.

Речью председателя Европарламента традиционно открылся саммит ЕС, который продолжится в пятницу.

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Тэги: ЖУРНАЛИСТКА, УБИЙСТВО, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]