Путин: цена на нефть более $50 за баррель является справедливой, она нас устраивает

Россия считает цену на нефть более $50 за баррель справедливой, и ее это устраивает, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК, прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей, и цена (на нефть) держится стабильно - за 50 долларов. Мы считаем это справедливой ценой, и нас вполне устраивает", - сказал В.Путин в четверг, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Это результат нашей совместной работы", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о взаимоотношениях между Россией и Саудовской Аравией.

Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, заключению которого предшествовали договоренности между РФ и Саудовской Аравией, действует до 1 апреля 2018 г. На прошлой неделе накануне встречи с королем Саудовской Аравии В.Путин отметил, что считает возможным продление сделки по сокращению добычи до конца 2018 года.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером в четверг составляла около $57,6 за баррель.