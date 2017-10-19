Путин: цена на нефть более $50 за баррель является справедливой, она нас устраивает

Россия считает цену на нефть более $50 за баррель справедливой, и ее это устраивает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК, прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей, и цена (на нефть) держится стабильно - за 50 долларов. Мы считаем это справедливой ценой, и нас вполне устраивает", - сказал В.Путин в четверг, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Это результат нашей совместной работы", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о взаимоотношениях между Россией и Саудовской Аравией.
Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, заключению которого предшествовали договоренности между РФ и Саудовской Аравией, действует до 1 апреля 2018 г. На прошлой неделе накануне встречи с королем Саудовской Аравии В.Путин отметил, что считает возможным продление сделки по сокращению добычи до конца 2018 года.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером в четверг составляла около $57,6 за баррель.
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана обсудили вопросы экономического сотрудничества с борьбы с терроризмом
Президент Азербайджана и I вице-президент Ирана провели встречу в Турции
Примерно 100 тыс. курдов покинули Киркук после того, как город перешел под контроль правительства Ирака
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Европейские парламентарии требуют тщательно расследовать убийство журналистки на Мальте
Путин: Трамп не нуждается в советах для утверждения своего лидерства в США
Путин: нас не беспокоит наращивание военного присутствия НАТО у границ РФ, все под контролем
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов