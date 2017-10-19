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ТЭК 19.10.2017 20:41

Путин: цена на нефть более $50 за баррель является справедливой, она нас устраивает

Россия считает цену на нефть более $50 за баррель справедливой, и ее это устраивает, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК, прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей, и цена (на нефть) держится стабильно - за 50 долларов. Мы считаем это справедливой ценой, и нас вполне устраивает", - сказал В.Путин в четверг, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Это результат нашей совместной работы", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о взаимоотношениях между Россией и Саудовской Аравией.

Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, заключению которого предшествовали договоренности между РФ и Саудовской Аравией, действует до 1 апреля 2018 г. На прошлой неделе накануне встречи с королем Саудовской Аравии В.Путин отметил, что считает возможным продление сделки по сокращению добычи до конца 2018 года.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером в четверг составляла около $57,6 за баррель.

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Тэги: ПУТИН, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]