Президент РФ Владимир Путин ответил анекдотом о разорившемся олигархе на просьбу модератора заседания клуба "Валдай" Федора Лукьянова подумать о новом президентском сроке.
Завершая заседание Международного дискуссионного клуба в Сочи, Ф.Лукьянов "окольным путем" поднял тему нового президентства В.Путина, заметив, что "Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же мы будем заседать, если вы примете другое решение". "Мы привыкли, вы как талисман у нас", - добавил эксперт.
Президент поинтересовался: "Это не значит, что вы меня не будете приглашать или сразу же снимете меня с довольствия, как солдата, который демобилизовался?"
Тогда политолог привел другой довод, заметив, что В.Путин для западных стран превратился в "полюс зла, который консолидирует и мобилизует". "Я даже не представляю, как они без вас справятся. Мне кажется, вам нужно очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение, миру вы нужны", - высказался Ф.Лукьянов.
"Я посмотрел на Петра (Авена) и вспомнил наших олигархов, расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился - не Авен, нет, у него все в порядке, мы с ним сейчас поговорим о развитии "Альфа-групп" - и с женой разговаривает (...) Он ей говорит, что придется продать "Мерседес" и купить "Ладу", переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве, и спрашивает: "Но ты же, меня будешь любить?" Она говорит: "Буду очень любить и очень скучать", - ответил В.Путин.
"Но я не думаю, что по мне будут так долго скучать", - добавил президент РФ.
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