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СНГ 19.10.2017 21:32

Путин отшутился на попытки модератора клуба "Валдай" подвигнуть его к разговору о планах баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин ответил анекдотом о разорившемся олигархе на просьбу модератора заседания клуба "Валдай" Федора Лукьянова подумать о новом президентском сроке.

Завершая заседание Международного дискуссионного клуба в Сочи, Ф.Лукьянов "окольным путем" поднял тему нового президентства В.Путина, заметив, что "Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же мы будем заседать, если вы примете другое решение". "Мы привыкли, вы как талисман у нас", - добавил эксперт.

Президент поинтересовался: "Это не значит, что вы меня не будете приглашать или сразу же снимете меня с довольствия, как солдата, который демобилизовался?"

Тогда политолог привел другой довод, заметив, что В.Путин для западных стран превратился в "полюс зла, который консолидирует и мобилизует". "Я даже не представляю, как они без вас справятся. Мне кажется, вам нужно очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение, миру вы нужны", - высказался Ф.Лукьянов.

"Я посмотрел на Петра (Авена) и вспомнил наших олигархов, расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился - не Авен, нет, у него все в порядке, мы с ним сейчас поговорим о развитии "Альфа-групп" - и с женой разговаривает (...) Он ей говорит, что придется продать "Мерседес" и купить "Ладу", переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве, и спрашивает: "Но ты же, меня будешь любить?" Она говорит: "Буду очень любить и очень скучать", - ответил В.Путин.

"Но я не думаю, что по мне будут так долго скучать", - добавил президент РФ.

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Тэги: ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТСТВО, ВОПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]