Россия и Турция зафиксировали семь случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике остается стабильной, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Хомс, Дамаск и Деръа", - говорится в сообщении ведомства.
Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Деръа.
"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в России)", - сказали в Минобороны.
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