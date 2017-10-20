Россия и Турция зафиксировали семь случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике остается стабильной, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Хомс, Дамаск и Деръа", - говорится в сообщении ведомства.

Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Деръа.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в России)", - сказали в Минобороны.