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Регион 20.10.2017 12:17

Россия и Турция зафиксировали семь случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике остается стабильной, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Хомс, Дамаск и Деръа", - говорится в сообщении ведомства.

Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Деръа.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в России)", - сказали в Минобороны.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]