Казахстан и РФ до конца текущего года согласуют количество пусков с Байконура на 2018 од, сообщили в Астане

График пусков с космодрома "Байконур" на предстоящий год находится в разработке, их количество будет согласовано между Казахстаном и РФ до конца 2017 года, сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

"График пусков на предстоящий год еще разрабатывается. Затем совместно, коллегиально мы его принимаем через наши нормативно-правовые акты Российской Федерации и Казахстана", - сказал он журналистам в пятницу.

"В конце года (будет утвержден график - ИФ-К). Открытие данных будет после официального утверждения", - добавил он.

Ранее заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев сообщал, что с 2018 года планируется увеличить число пусков с космодрома "Байконур". При этом он не уточнил, сколько пусков планируется произвести с космодрома в следующем году.

"Это связано с продолжением реализации пусковых программ с использованием ракеты-носителя "Протон-М", а также пилотируемых программ и коммерческих проектов", - отмечал он.