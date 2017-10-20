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СНГ 20.10.2017 13:15

Казахстан и РФ до конца текущего года согласуют количество пусков с Байконура на 2018 од, сообщили в Астане

График пусков с космодрома "Байконур" на предстоящий год находится в разработке, их количество будет согласовано между Казахстаном и РФ до конца 2017 года, сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

"График пусков на предстоящий год еще разрабатывается. Затем совместно, коллегиально мы его принимаем через наши нормативно-правовые акты Российской Федерации и Казахстана", - сказал он журналистам в пятницу.

"В конце года (будет утвержден график - ИФ-К). Открытие данных будет после официального утверждения", - добавил он.

Ранее заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев сообщал, что с 2018 года планируется увеличить число пусков с космодрома "Байконур". При этом он не уточнил, сколько пусков планируется произвести с космодрома в следующем году.

"Это связано с продолжением реализации пусковых программ с использованием ракеты-носителя "Протон-М", а также пилотируемых программ и коммерческих проектов", - отмечал он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, БАЙКОНУР, ПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]