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Дальнее зарубежье 20.10.2017 13:25

Шредер: санкционная война США против поставок российского газа в Германию недопустима

Германии нужны надежные и дешевые источники поставок газа, санкционная война США за немецкий газовый рынок недопустима, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, недавно избранный председателем совета директоров "Роснефти" в интервью телеканалу "Россия24" (ВГТРК).

Он отметил, что Германия в течение нескольких лет получает российский газ, и это означало энергетическую безопасность для Германии.

"Поэтому я считаю, федеральное правительство поступило правильно, когда объявило газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2 для поставок российского газа в Европу) экономическим проектом, который нельзя политизировать", - подчеркнул он.

"Не нужно делать так, чтобы американцы и Евросоюз каким-то образом противостояли в этом вопросе друг другу. И все равно есть попытки создать какие-то трудности этому проекту. А то, что американцы будут стараться с помощью санкций войти на германский рынок и доминировать со своим сжиженным сланцевым газом - это не что иное, как признаки экономической войны. А такая война недопустима", - заявил Г.Шредер.

"Мы в Германии заинтересованы в том, чтобы получать тот газ, который будет поступать к нам наверняка и который будет дешевле, чем сланцевый", - подчеркнул экс-канцлер Германии.

США, совершившие революцию в добыче "сланцевого газа", готовят множество проектов по экспорту газа в сжиженном виде (СПГ). В 2016 году был запущен первый проект американской Cheniere с терминала Sabine Pass. Многие эксперты отмечают, что Европа может стать важным рынком сбыта американского газа. Однако многие отмечают, что стоимость американского СПГ в Европе выше, чем стоимость трубопроводного газа из России. Тем не менее Европа предпринимает усилия по диверсификации источников поставок газа, что вызывает активное противодействие ряда европейских политиков и стран новым проектам по поставкам трубопроводного газа из России, в частности "Северному потоку 2".

Недавно новый президент США Дональд Трамп принял новый закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы. Отдельно в документе есть отдельная статья под названием "Энергетическая безопасность Украины", где США обозначают 10 положений своей политики, в том числе то, что США будут "продолжать противодействовать газопроводу "Северный поток 2" с учетом его вредного влияния на энергобезопасность Европы, развитие газовых рынков Центральной и Восточной Европы, и энергетических реформ Украины"

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗ, ИМПОРТ, ИСТОЧНИКИ


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