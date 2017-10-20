Прибыль VTB Bank (Azerbaijan) за 9 месяцев превысила 2 млн манатов

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" констатирует рост в третьем квартале 2017 года депозитного портфеля.

"По итогам третьего квартала 2017 года депозитный портфель банка VTB Bank (Azerbaijan) увеличился на 4,3 млн. манатов – до 183,4 млн манатов. При этом 142,9 млн манатов приходится на долю депозитов банков и других финансовых институтов", - отмечается в сообщении банка.

Кредитный портфель банка на 1 октября 2017 года составил 304,5 млн манатов. "Более 60% кредитного портфеля приходится на долю юридических лиц и предпринимателей: около 47% было направлено на сферу торговли и услуг, 15% - на проекты в промышленном секторе", - подчеркивается в сообщении.

Активы банка на 30 сентября составляют 395 млн манатов, адекватность капитала первого и второго порядка составляет 33,54% и 50,69% при минимальных требованиях 5% и 10% соответственно.

За отчетный период прибыль банка составила 2,4 млн манатов.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Азизов