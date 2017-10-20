Порошенко требует поскорее разработать новый законопроект об Антикоррупционном суде Украины

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на скорейшей подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде и надеется, что уже к концу года подпишет соответствующий закон.
"Теперь я настаиваю и заявляю, чтобы при участии представителей всех фракций немедленно начали работу по разработке нового проекта (об Антикоррупционном суде - ИФ), где будут учтены все предложения Венецианской комиссии", - сказал он во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Бортничах (Киев) в пятницу.
Глава государства подчеркнул, что готов делегировать в эту рабочую группу своего представителя, "чтобы в течение одной, двух, трех недель комиссия могла бы представить согласованный законопроект".
Президент выразил надежду, что до конца 2017 года Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде, и он его подпишет.
Создание Антикоррупционного суда на Украине - одно из требований участников акции за большую политическую реформу, которая началась в Киеве 17 октября.
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