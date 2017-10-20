Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0087 RUR   0.0296 GBR   2.2277 TRY   0.4644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 14° 20° 22 Окт 13° 21° 23 Окт 11° 17°

Инфраструктура и тендеры 20.10.2017 17:16

Бакинское транспортное агентство заплатит около 5 млн манат за нанесение дорожных разметок в столице

ООО «Бакинское транспортное агентство» (БТА) при Кабинете министров Азербайджана выплатит ООО «Yol xett» 4 млн 843 тыс. 923,6 манат за работы по нанесению дорожной разметки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики республики.

«БТА привлекло ООО «Yol xett» в качестве подрядчика работ по нанесению дорожной разметки. Причем, с данной компанией 19 октября 2017 года были подписаны два контракта на общую сумму 4 млн 843 тыс. 923,6 манат», - отметили в ведомстве.

По данным Минэкономики, первый контракт на сумму 3 млн 874 тыс. 848,6 манат подразумевает нанесение дорожной разметки желтой и белой красками, второй контракт -на сумму 969,075 тыс. манат – нанесение дорожной разметки вручную.

Сроки выполнения работ не сообщаются.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]