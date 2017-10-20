Бакинское транспортное агентство заплатит около 5 млн манат за нанесение дорожных разметок в столице

ООО «Бакинское транспортное агентство» (БТА) при Кабинете министров Азербайджана выплатит ООО «Yol xett» 4 млн 843 тыс. 923,6 манат за работы по нанесению дорожной разметки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики республики.

«БТА привлекло ООО «Yol xett» в качестве подрядчика работ по нанесению дорожной разметки. Причем, с данной компанией 19 октября 2017 года были подписаны два контракта на общую сумму 4 млн 843 тыс. 923,6 манат», - отметили в ведомстве.

По данным Минэкономики, первый контракт на сумму 3 млн 874 тыс. 848,6 манат подразумевает нанесение дорожной разметки желтой и белой красками, второй контракт -на сумму 969,075 тыс. манат – нанесение дорожной разметки вручную.

Сроки выполнения работ не сообщаются.

Н.Аббасова