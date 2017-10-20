Силы сирийской оппозиции объявили о полном освобождении Ракки от ИГ

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) в пятницу объявили о полном освобождении города Ракка от боевиков террористической группировки ИГ, говорится в официальном заявлении проамериканской коалиции.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, во время боев за город со стороны проамериканских сил погибли 655 местных и иностранных бойцов.

"Наша победа - одна из немногих против терроризма, но освобождение Ракки знаменует последнюю главу в борьбе с террористами в Сирии", - заявил официальный представитель СДС.

Управление городом будет передано местной администрации после того, как в городе поработают саперы.

Ракка была захвачена боевиками ИГ в январе 2014 года, город был де-факто объявлен "столицей халифата". Борьба за Ракку между террористами и проамериканскими силами в Сирии продолжалась около четырех месяцев.