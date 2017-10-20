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Дальнее зарубежье 20.10.2017 20:15

Силы сирийской оппозиции объявили о полном освобождении Ракки от ИГ

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) в пятницу объявили о полном освобождении города Ракка от боевиков террористической группировки ИГ, говорится в официальном заявлении проамериканской коалиции.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, во время боев за город со стороны проамериканских сил погибли 655 местных и иностранных бойцов.

"Наша победа - одна из немногих против терроризма, но освобождение Ракки знаменует последнюю главу в борьбе с террористами в Сирии", - заявил официальный представитель СДС.

Управление городом будет передано местной администрации после того, как в городе поработают саперы.

Ракка была захвачена боевиками ИГ в январе 2014 года, город был де-факто объявлен "столицей халифата". Борьба за Ракку между террористами и проамериканскими силами в Сирии продолжалась около четырех месяцев.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, ИГ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]