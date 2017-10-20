Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью - Forbes

Британская писательница Джоан Роулинг заработала $95 млн (до уплаты налогов) за последние 12 месяцев и стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью, пишет Forbes.
Около половины этих средств ей принесли книги про Гарри Поттера, в том числе проценты от продажи пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". В 2016 году в Великобритании было продано свыше 1,37 млн копий этой книги.
На втором месте в рейтинге находится португальская звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, заработавший за прошлый год $93 млн, на третьем - британская рок-группа Coldplay, в полном составе заработавшая $88 млн.
Список состоит из 20 человек, их совокупный доход за минувший год составил $1,06 млрд. Помимо Дж.Роулинг, среди них только одна женщина - певица Адель ($69 млн, четвертое место). При этом в рейтинге 12 представителей Великобритании, включая сэра Элтона Джона и сэра Пола Маккартни, шеф-повара Гордона Рэмзи и ведущего реалити-шоу Саймона Коуэлла.
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