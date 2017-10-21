Неизвестный с ножом напал на пассажиров в метро Мюнхена, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в субботу в результате нападения неизвестного с ножом на пассажиров на одной из станций метро Мюнхена, сообщает местная пресса со ссылкой на полицию.

По первоначальным данным, жизням пострадавших ничего не угрожает.

Напавшему удалось скрыться, полиция ведет его поиск. Очевидцы описали его как человека в возрасте примерно 40 лет.