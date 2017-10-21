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Дальнее зарубежье 21.10.2017 13:25

Неизвестный с ножом напал на пассажиров в метро Мюнхена, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в субботу в результате нападения неизвестного с ножом на пассажиров на одной из станций метро Мюнхена, сообщает местная пресса со ссылкой на полицию.

По первоначальным данным, жизням пострадавших ничего не угрожает.

Напавшему удалось скрыться, полиция ведет его поиск. Очевидцы описали его как человека в возрасте примерно 40 лет.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЮНХЕН, МЕТРО, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]