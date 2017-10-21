Турция просит РФ отменить визы для водителей, перевозящих рыночные товары - министр

Турция просит отменить визы для водителей, задействованных в торговле, сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи на XV заседании смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Казани в субботу.

По его словам, есть несколько небольших проблем, которые можно было бы решить.

"Наши перевозчики хотели бы попросить, чтобы отменили визовый режим в отношении наших водителей. Транспорт - это сердце торговли, именно благодаря ему возможно быстро (нарастить - ИФ) товарообмен", - сказал Н.Зейбекджи.

Он отметил, что страны имеют стратегическое географическое положение и, по мнению министра, должны проработать новые совместные проекты в этом направлении.

Н.Зейбекджи сообщил, что за первые восемь месяцев этого года товарооборот между Россией и Турцией вырос на 30%. "Мы, конечно, понимаем, что еще не достигли тех уровней, которые были между двумя странами до печально известных событий. Но, думаю, что 35% ежегодное увеличение (товароооборота - ИФ) вполне возможно и к 2020 году $100 млрд - та цифра, которую мы сможем с легкостью достичь", - сказал министр.

Также он сказал, что страны должны стремиться к тому, чтобы увеличить объем расчетов в национальных валютах.