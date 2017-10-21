Правительство Испании поддержало меры по ограничению автономного управления в Каталонии

Правительство Испании на чрезвычайной встрече в субботу приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония, сообщил на пресс-конференции премьер Мариано Рахой.
В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.
По словам М.Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".
Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
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