"Газпром" и Минэнерго Турции прорабатывают вопрос о подписании протокола по строительству второй, транзитной нитке газопровода "Турецкий поток", сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью" "России-24" (ВГТРК).

"Сейчас прорабатывается вопрос о подписании протокола между "Газпромом" и министерством энергетики Турции о реализации транзитного участка по территории Турции. Сейчас мы это активно обсуждали", - сказал он.