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ТЭК 21.10.2017 16:30

Газпром и Минэнерго Турции прорабатывают вопрос о подписании протокола о 2-ой нитке "Турецкого потока" - Новак

"Газпром" и Минэнерго Турции прорабатывают вопрос о подписании протокола по строительству второй, транзитной нитке газопровода "Турецкий поток", сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью" "России-24" (ВГТРК).

"Сейчас прорабатывается вопрос о подписании протокола между "Газпромом" и министерством энергетики Турции о реализации транзитного участка по территории Турции. Сейчас мы это активно обсуждали", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]