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Дальнее зарубежье 22.10.2017 15:05

Глава МИД Франции надеется, что новые выборы в Каталонии помогут наладить диалог Мадрида с Барселоной

Каталонский кризис может привести к "опасному расчленению" Испании, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Господин (председатель правительства Испании Мариано - ИФ) Рахой объявил о проведении как можно скорейших выборов в Каталонии. Я хотел бы, чтобы они позволили прояснить ситуацию и вернуться на путь конструктивного диалога", - отметил глава МИД Франции в интервью Journal du Dimanche.

По его словам, в этих обстоятельствах самое главное, "чтобы уважалось правовое государство и чтобы всюду главным ориентиром было европейское строительство". "Как только в странах союза выходят из конституционных рамок, то оказываются в ситуации опасного расчленения", - отмечает Ж.-И.Ле Дриан.

Он высказался за диалог в сугубо в рамках закона.

Как сообщалось, М.Рахой объявил о планах проведения досрочных выборов в Каталонии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, МИД


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