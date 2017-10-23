Киргизия в ближайшие дни может денонсировать соглашение с Казахстаном о кредите на адаптацию экономики республики к ЕАЭС

Парламент Киргизии уже на этой неделе сразу в трех чтениях может принять закон о денонсации соглашения с Казахстаном, которое предусматривает предоставление Бишкеку $100 млн в рамках адаптации экономики республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщили в понедельник "Интерфаксу" в киргизском законодательном органе.

По словам собеседника агентства, "законопроект о денонсации соглашения был внесен в парламент на прошлой неделе, уже сегодня он был одобрен комитетом по бюджету и финансам, завтра этот вопрос включен в повестку дня комитета по международным делам".

"Если комитеты одобрят денонсацию соглашения с Казахстаном, то этот вопрос в приоритетном порядке может быть включен в повестку дня одного из заседаний уже на этой неделе и рассмотрен парламентом, может быть, даже в трех чтениях", - отметил собеседник агентства.

Соглашение о предоставлении казахской стороной технической помощи в размере $100 млн для реализации "дорожной карты" по присоединению Киргизии к ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года и предусматривает выделение средств на модернизацию и оснащение таможенных постов и ветеринарных, фитосанитарных, санитарных лабораторий.

Первый транш в размере $ 41млн должен был поступить в Киргизию на этой неделе. Вместе с тем вице-премьер Киргизии Дуйшенбек Зилалиев заявил в понедельник на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, что правительство будет искать альтернативные источники финансирования, в том числе из республиканского бюджета, за счет которого в 2016-2017 году в республике были построены и модернизированы 14 лабораторий.

Решение о денонсации соглашения с Казахстаном было принято киргизским правительством после того, как с 10 октября казахской стороной был ужесточен режим пропуска людей и грузов на границе, в связи с чем республика обратилась в ВТО и ЕАЭС.

Между тем после срочного визита в Астану премьер-министра Киргизии Сапара Исакова пропуск людей на границе с Казахстаном был упрощен, между тем по-прежнему сохраняется очередь из грузовых машин, ожидающих пропуска через границу.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии, на КПП "Ак-Жол" (Чуйская область) на киргизско-казахской границе, где проходит основной поток людей, пересекающих границу с Казахстаном, казахская сторона каждые 10-15 минут пропускает по 20-25 человек и до 10 легковых машин.

"Это вполне нормально по сравнению с тем, что было неделю назад. В последние дни большого скопления из ожидающих людей на границе нет, но они бывают. Например, в обед границу проходит больше людей, чем вечером, поэтому возникают очереди", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на КПП "Ак-Тилек" (Чуйская область), где осуществляется пропуск грузовых машин, в настоящее время проезда ожидают до 400 автомобилей, не только с киргизскими, но и с казахскими и с российскими номерными знаками. "Через "Ак-Тилек" за час проходит приблизительно восемь крупногабаритных машин, как груженых, так и порожних. Несмотря на то, что киргизская и казахская стороны договорились о пропуске пустых грузовиков, все равно, все стоят в одной очереди", - сказал представитель ГПС.

По его словам, в Киргизии ожидают, что вопрос о пропуске машин с грузами стороны решат уже на этой неделе и ситуация на границе стабилизируется.