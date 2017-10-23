В Риге проходит митинг в защиту русских школ

В Риге у здания министерства образования и науки около 500 человек протестуют против полного перевода обучения в средней школе на латышский язык.

Как передает агентство BNS, на организованную рядом русских организаций акцию протеста собрались в основном люди среднего и старшего возраста.

На акцию пришли также депутаты Европарламента Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин.

Участники акции протеста держат в руках плакаты с призывами к министру образования Карлису Шадурскису: "Не касаться красной линии!", "Хочу учиться на русском языке!", "Руки прочь от русских школ!".

В акции также участвуют представители от городов Резекне и Даугавпилса.

Организаторы акции протеста, обращаясь к собравшимся, заявили, что платят в Латвии налоги и хотят, чтобы в стране было обеспечено образование на русском языке.

Протестующие решили подать предложение по этому вопросу на портал общественных инициатив "Manabalss.lv".

Представители Министерства образования и науки пригласили участников акции протеста в министерство на переговоры, но они отказались.