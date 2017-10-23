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Карабахский конфликт 23.10.2017 18:51

Министр обороны Азербайджана обвиняет Армению в нагнетании ситуации на линии фронта

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов обвиняет Армению в продолжающемся нагнетании ситуации на линии карабахского фронта, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Армения по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте», - заявил З.Гасанов на встрече с новоназначенным руководителем представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом.

Министр обороны подчеркнул, «что из-за угроз жизни мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций Вооруженных сил Армении, оптимальным путем решения конфликта является безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права».

Посол К.Янкаускас, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз является сторонником скорейшего и мирного решения конфликта и продолжения переговоров в этом направлении для обеспечения стабильности в регионе.

На встрече состоялся также обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе и других вопросах, представляющих взаимный интерес сторон.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]