Министр обороны Азербайджана обвиняет Армению в нагнетании ситуации на линии фронта

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов обвиняет Армению в продолжающемся нагнетании ситуации на линии карабахского фронта, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Армения по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте», - заявил З.Гасанов на встрече с новоназначенным руководителем представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом.

Министр обороны подчеркнул, «что из-за угроз жизни мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций Вооруженных сил Армении, оптимальным путем решения конфликта является безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права».

Посол К.Янкаускас, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз является сторонником скорейшего и мирного решения конфликта и продолжения переговоров в этом направлении для обеспечения стабильности в регионе.

На встрече состоялся также обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе и других вопросах, представляющих взаимный интерес сторон.

Р.Бабаев