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Карабахский конфликт 24.10.2017 11:30

МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху ведущего телешоу на CNN

Телеведущий шоу на CNN, американский шефа-повар Энтони Бурден может быть включен в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Американский шеф-повар, ведущий передачи на телеканале CNN Энтони Бурден будет включен в список нежелательных лиц в Азербайджане за незаконный визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории», - сказал Х.Гаджиев.

На своей странице в соцсетях Э.Бурден написал о посещении оккупированного армянами азербайджанского города Шуша в Нагорном Карабахе для своего телешоу «Энтони Бурден: неизвестные места».

Р.Бабаев

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Тэги: МИД, СПИСОК, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]