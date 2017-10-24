МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху ведущего телешоу на CNN

Телеведущий шоу на CNN, американский шефа-повар Энтони Бурден может быть включен в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Американский шеф-повар, ведущий передачи на телеканале CNN Энтони Бурден будет включен в список нежелательных лиц в Азербайджане за незаконный визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории», - сказал Х.Гаджиев.

На своей странице в соцсетях Э.Бурден написал о посещении оккупированного армянами азербайджанского города Шуша в Нагорном Карабахе для своего телешоу «Энтони Бурден: неизвестные места».

Р.Бабаев