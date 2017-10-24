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ТЭК 24.10.2017 15:09

Суммарные инвестиции BP и ее партнеров в проекты в Азербайджане за 2012-2016гг составили около $37 млрд

Суммарный объем инвестиций в реализацию проектов разработки месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, Шах-Дениз, строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) за 2012-2016гг составили $36,87 млрд, отмечается в отчете "Об устойчивом развитии BP в Азербайджане в 2016 году".

«Суммарные инвестиции в проекты "АЧГ", "Шах-Дениз", БТД и ЮКТМ за период 2012-2016 годов составил $36 млрд 870 млн, в том числе капитальные - $29 млрд 845 млн, эксплуатационные - $7 млрд 25 млн», - говорится в отчете.

По данным BP, с блока месторождений АЧГ за весь период с начала разработки (с ноября 1997 года - ИФ) по 1 января 2017 года было добыто 416,7 млн тонн нефти. При этом с платформы "Чираг" с начала ввода в эксплуатацию добыто 92,7 млн тонн нефти, "Центральный Азери" – 105,7 млн тонн, "Западный Азери" – 96 млн тонн, "Восточный Азери"- 54,7 млн тонн, "Глубоководный Гюнешли" – 53,9 млн тонн, "Западный Чираг" – 13,8 млн тонн.

«По состоянию на конец 2016 года на блоке АЧГ в эксплуатации находилось 100 добывающих скважин и 49 водо и газонагнетательных. При этом 5 добывающих скважин в 2016 году вошли в десятку лучших скважин BP по миру», - подчеркивается в документе.

Также согласно отчету, с момента ввода в разработку месторождения Шах-Дениз (24 ноября 2006 года - ИФ) и по конец 2016 года добыто 78,4 млрд кубометров газа и 19,6 млн тонн конденсата.

«Три скважины на месторождении Шах-Дениз возглавили список добывающих скважин по общей суточной добыче в баррелях нефтяного эквивалента, эксплуатируемых BP по всему миру», - отмечается в отчете.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP, американские Chevron, ExxonMobil, индийская ONGC, азербайджанская SOCAR, японские Inpex Corp. и ITOCHU Oil, норвежская Statoil, турецкая TPAO .

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15,5%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа осуществляется в рамках Стадии-1 проекта разработки месторождения Шах-Дениз. "Стадия-1" разработки месторождения предусматривает добычу 178 млрд. куб. метров газа и 34 млн. тонн конденсата. Стоимость "Стадии-1" составляет $4,1 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, ПАРТНЕРЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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