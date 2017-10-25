Азеришыг отбирает подрядчиков для реконструкции в 2018г подстанций в регионах Азербайджана

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков на реконструкцию в 2018 году подстанций в четырех регионах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего 4 лота.

Речь идет о реконструкции подстанций «Тертер», «Джалилабад», «Джавад», «Ленкоран-2» соответственно в Тертерском, Джалилабадском, Сабирабадском и Ленкоранском районах республики.

Стоимость участия в каждом лоте - 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 7 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится 8 декабря.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков