Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9991 RUR   0.0295 GBR   2.2326 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 12° 19° 27 Окт 12° 16° 28 Окт 13° 19°

Инфраструктура и тендеры 25.10.2017 10:02

Азеришыг отбирает подрядчиков для реконструкции в 2018г подстанций в регионах Азербайджана

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков на реконструкцию в 2018 году подстанций в четырех регионах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего 4 лота.

Речь идет о реконструкции подстанций «Тертер», «Джалилабад», «Джавад», «Ленкоран-2» соответственно в Тертерском, Джалилабадском, Сабирабадском и Ленкоранском районах республики.

Стоимость участия в каждом лоте - 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 7 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится 8 декабря.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРИШЫГ, ПОДСТАНЦИИ, ТЕНДЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]