Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить трансферты из Госнефтефонда в госбюджет на 29%

Правительство Азербайджана планирует в 2019-2021гг сократить трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет на 28,8% - до 6 млрд 561,6 млн манатов.
Согласно бюджетным материалам на 2018 год и последующие три года, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в следующем году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 9 млрд 216 млн манатов или 45,8% всех бюджетных доходов.
На 2019 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 7 млрд 520,7 млн манатов или 40% бюджетных доходов.
В 2020 году трансферты из Госнефтефонда прогнозируются 7 млрд 520,8 млн манатов или 39,3% бюджетных доходов.
На 2021 год трансферты из ГНФАР запланированы 6 млрд 561,6 млн манатов или 35,5%.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
А.Азизов
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку предлагает Риму воспользоваться преимуществами транспортных коридоров и маршрутов Север-Юг и БТК
Баку и Брюссель ведут интенсивные переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана
Межрелигиозный мир и толерантность являются нормой азербайджанской жизни – посол РФ в Баку
Баку входит в топ-5 наиболее популярных направлений для россиян на ноябрьские праздники
В Азербайджане за 9 месяцев за счет средств населения построено 8,5 тыс. индивидуальных жилых домов
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
НАТО намерена создать два новых подразделения на фоне роста напряженности в отношениях с Россией - газета
Предвыборный штаб Собчак возглавит бывший гендиректор НТВ Малашенко
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Баку говорили о русской школе изобразительного искусства и традициях азербайджанской культуры
При спонсорской поддержке компании Bakcell, в Баку прошла первая международная конференция, посвященная Цифровому Торговому Хабу Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов