Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить трансферты из Госнефтефонда в госбюджет на 29%

Правительство Азербайджана планирует в 2019-2021гг сократить трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в госбюджет на 28,8% - до 6 млрд 561,6 млн манатов.

Согласно бюджетным материалам на 2018 год и последующие три года, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в следующем году трансферты из ГНФАР в госбюджет составят 9 млрд 216 млн манатов или 45,8% всех бюджетных доходов.

На 2019 год трансферты из ГНФАР прогнозируются на уровне 7 млрд 520,7 млн манатов или 40% бюджетных доходов.

В 2020 году трансферты из Госнефтефонда прогнозируются 7 млрд 520,8 млн манатов или 39,3% бюджетных доходов.

На 2021 год трансферты из ГНФАР запланированы 6 млрд 561,6 млн манатов или 35,5%.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

А.Азизов