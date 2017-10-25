Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной мониторинг ОБСЕ на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в среду прошел без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 25 октября 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи Горадиза Физулинского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов", - отмечает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы планирования высокого уровня Патрик Фаррелли.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев