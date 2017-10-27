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СНГ 27.10.2017 22:48

Опрос: 39% россиян считают Октябрьскую революцию закономерной, а 42% - что ее могло бы и не быть

Россиянам в целом трудно оценить причины и последствия революций, произошедших сто лет назад, в 1917 году, сообщает фонд "Общественное мнение".

О том, что Октябрьская революция принесла России больше пользы, сказали 28% респондентов, больше вреда - 26%, и пользу, и вред в равной степени - 27%. Затруднились ответить 20% участников опроса, проведенного среди 1500 респондентов 21-22 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Дать однозначную оценку событиям октября 1917 года - свержению Временного правительства и приходу большевиков к власти - россиянам также оказалось затруднительно: 38% оценивают их положительно, 31% - отрицательно, столько же (31%) не смогли ответить.

Отвечая на соответствующий вопрос, 39% россиян высказали мнение, что Октябрьская революция - это закономерный исход ситуации, сложившейся в стране в начале 20-го века. В то же время 42% полагают, что события могли развиваться совершенно иначе, Октябрьской революции могло бы и не случиться.

В том, что Владимир Ленин сыграл главную роль в приходе к власти большевиков, без него Октябрьской революции не случилось бы, убеждены 50% россиян. Однако 40% полагают, что революция произошла бы, даже если бы сам В.Ленин по каким-либо причинам в ней не участвовал.

Если бы большевикам не удалось взять и удержать власть в октябре 1917 года, то, по мнению респондентов, в России восстановилась бы монархия (24%) или наоборот произошёл бы распад страны (21%). По 14% россиян полагают, что в этом бы случае в стране сложилась бы парламентская республика или установилась бы анархия, безвластие.

Оценить революцию, которая случилась раньше, в феврале 1917 года, респондентам также оказалось непросто: 32% считают ее закономерной и неизбежной, 39% полагают, что её могло бы и не быть, а у 29% нет ответа.

Если говорить в целом, основные причины российских революций 1917 года россияне видят в бедности, нищете, тяжелом положении народа (16%), в недовольстве народа властями (9%) и в слабости власти (7%). Относительное большинство (46%) затруднились сказать о причинах революций 1917 года.

Социологи также попросили россиян высказать свое отношение к ряду исторических деятелей.

В целом большинство россиян положительно относятся к Николаю II (53%) и В.Ленину (52%), об отрицательном отношении к ним сказали 14% и 26% соответственно, ничего не знают об этих личностях 18% и 7% соответственно.

Ко Льву Троцкому 19% россиян относятся положительно, 32% - отрицательно, 32% ничего о нем не знают.

О Лавре Корнилове, Александре Керенском и Павле Милюкове большинство россиян ничего не знают - 60%, 50% и 75% соответственно.

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Тэги: РОССИЯ, ИСТОРИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, ОПРОС


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