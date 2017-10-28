"Белавиа" переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов в Варшаву, Амстердам, Стамбул и "Жуковский"

Национальная авиакомпания "Белавиа" с 29 октября переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов в Варшаву, Амстердам, Стамбул и на подмосковный аэродром "Жуковский", сообщили в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

"ОАО "Авиакомпания "Белавиа" вводит новое расписание движения самолетов в рамках сезона ИАТА "Зима 2017/2018" с 29 октября 2017 года по 24 марта 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

В зимнем сезоне до шести в неделю будет увеличено количество рейсов из Минска в Варшаву и Амстердам, отметил авиаперевозчик. До пяти в неделю планируется увеличить количество рейсов по маршруту Минск-Стамбул.

Кроме того, авиакомпанией запланировано увеличение полетов в аэропорт московской области "Жуковский". "Теперь вместо 8 рейсов в неделю белорусский перевозчик будет выполнять 11. На данный момент из Минска в Жуковский полеты выполняются один раз в день, в пятницу - два раза. Второй рейс в день будет добавлен по четвергам, субботам и воскресеньям", - сообщили в "Белавиа".

Там отметили, что, анализируя потребности рынка, ориентировочно раз в полгода вносятся корректировки в план выполнения полетов в зависимости от сезона. Например, Ницца зимой не востребована, поэтому в компании приняли решение прекратить полеты по данному маршруту до старта летнего расписания 2018 года. Последний в этом сезоне рейс в Ниццу будет выполнен 11 ноября.

Также с момента старта зимнего расписания авиакомпания прекратит выполнять полеты в Тегеран.