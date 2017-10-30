Семь человек стали жертвами урагана в Центральной Европе

В Германии, Польше и Чехии семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганным ветром, сообщили в понедельник европейские СМИ.
Согласно сообщениям, жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два в Чехии.
Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", ураганный ветер привел к отключению электроснабжения в сотнях тысяч домов в Чехии, Австрии и других соседних странах.
Самолету германской авиакомпании Lufthansa, летевшему из американского Хьюстона во Франкфурт-на-Майне, в связи с сильными порывами ветра пришлось совершить аварийную посадку в Штутгарте.
Кроме того, на юге Германии в связи с непогодой приостановлено железнодорожное сообщение.
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