Семь человек стали жертвами урагана в Центральной Европе

В Германии, Польше и Чехии семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганным ветром, сообщили в понедельник европейские СМИ.

Согласно сообщениям, жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два в Чехии.

Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", ураганный ветер привел к отключению электроснабжения в сотнях тысяч домов в Чехии, Австрии и других соседних странах.

Самолету германской авиакомпании Lufthansa, летевшему из американского Хьюстона во Франкфурт-на-Майне, в связи с сильными порывами ветра пришлось совершить аварийную посадку в Штутгарте.

Кроме того, на юге Германии в связи с непогодой приостановлено железнодорожное сообщение.