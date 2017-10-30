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Дальнее зарубежье 30.10.2017 12:21

Семь человек стали жертвами урагана в Центральной Европе

В Германии, Польше и Чехии семь человек погибли в результате обрушений деревьев и построек, вызванных ураганным ветром, сообщили в понедельник европейские СМИ.

Согласно сообщениям, жертвами урагана в Германии стали три человека, два человека погибли в Польше, еще два в Чехии.

Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс", ураганный ветер привел к отключению электроснабжения в сотнях тысяч домов в Чехии, Австрии и других соседних странах.

Самолету германской авиакомпании Lufthansa, летевшему из американского Хьюстона во Франкфурт-на-Майне, в связи с сильными порывами ветра пришлось совершить аварийную посадку в Штутгарте.

Кроме того, на юге Германии в связи с непогодой приостановлено железнодорожное сообщение.

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Тэги: ЕВРОПА, УРАГАН, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]