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Дальнее зарубежье 30.10.2017 13:20

В Швеции неизвестный вывел из строя пассажирский самолет, аэропорт приостановил работу

Шведская полиция расследует дело об умышленной поломке пассажирского самолета компании "Nextjet" в аэропорту города Елливаре, сообщила в понедельник шведская газета "Афтонбладет".

"Неизвестный проник на территорию аэропорта и организовал саботаж, выведя из строя воздушное судно. После этого самолет был на время выведен из эксплуатации. Я не знаю, что именно было сделано с самолетом", - привела газета слова представителя полиции.

Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов прибыли в аэропорт утром в понедельник по вызову о незаконном проникновении на территорию объекта. В ходе расследования полицейские обнаружили поломку одного из самолетов.

На данный момент полицейские инженеры изучают воздушное судно для установления деталей инцидента.

В свою очередь новостной Интернет-портал "Локал" сообщил, что руководство аэропорта решило приостановить все авиасообщение до завершения расследования.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]