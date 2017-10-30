В Швеции неизвестный вывел из строя пассажирский самолет, аэропорт приостановил работу

Шведская полиция расследует дело об умышленной поломке пассажирского самолета компании "Nextjet" в аэропорту города Елливаре, сообщила в понедельник шведская газета "Афтонбладет".

"Неизвестный проник на территорию аэропорта и организовал саботаж, выведя из строя воздушное судно. После этого самолет был на время выведен из эксплуатации. Я не знаю, что именно было сделано с самолетом", - привела газета слова представителя полиции.

Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов прибыли в аэропорт утром в понедельник по вызову о незаконном проникновении на территорию объекта. В ходе расследования полицейские обнаружили поломку одного из самолетов.

На данный момент полицейские инженеры изучают воздушное судно для установления деталей инцидента.

В свою очередь новостной Интернет-портал "Локал" сообщил, что руководство аэропорта решило приостановить все авиасообщение до завершения расследования.