НФПП готов кредитовать проект по созданию агропарка в Бардинском районе

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Бардинском районе, отмечается в объявлении фонда.
В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов: создание агропарка, хозяйств племенного животноводства, интенсивного садоводства; предприятий по переработке овощей и фруктов, создание специализированного «зеленого маркета» и строительство отеля.
"Предприниматели, действующие в Бардинском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта", - отмечается в объявлении.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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