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Транспорт и связь 30.10.2017 17:42

Азербайджан и Турция выпустили совместную марку по случаю запуска ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан и Турция выпустили совместную марку, посвященную открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, отмечается в сообщении министерства связи и высоких технологий Азербайджана.

«ОАО «Azerpoct» в понедельник провело церемонию подписания совместной азербайджано-турецкой памятной марки, выпущенной по случаю открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Тем самым марка пускается в оборот», - говорится в информации.

Марка, выпущенная тиражом 10 тыс. экземпляров, напечатана Организацией почты и телеграфа Турции.

Номинал марки составляет 1,5 манат.

В Баку в понедельник состоялась церемония ввода в эксплуатацию ж/д БТК.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЖЕЛДОРОГА, МАРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]