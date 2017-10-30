Азербайджан и Турция выпустили совместную марку по случаю запуска ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан и Турция выпустили совместную марку, посвященную открытию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, отмечается в сообщении министерства связи и высоких технологий Азербайджана.

«ОАО «Azerpoct» в понедельник провело церемонию подписания совместной азербайджано-турецкой памятной марки, выпущенной по случаю открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Тем самым марка пускается в оборот», - говорится в информации.

Марка, выпущенная тиражом 10 тыс. экземпляров, напечатана Организацией почты и телеграфа Турции.

Номинал марки составляет 1,5 манат.

В Баку в понедельник состоялась церемония ввода в эксплуатацию ж/д БТК.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Н.Аббасова