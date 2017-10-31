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Дальнее зарубежье 31.10.2017 16:23

Пучдемон заверил, что приехал в Бельгию не за убежищем

Экс-глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил во вторник, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.

"Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

К.Пучдемон пояснил, что приехал в Брюссель, "потому что это столица Европы" и потому, что в этом городе он может "действовать в условиях большей свободы и безопасности".

Он добавил, что вместе со своими сподвижниками готов вернуться в Каталонию при условии, что испанское правительство гарантирует проведение честного и независимого судебного процесса.

"Если испанское правительство даст нам гарантии, что в отношении всех нас, в особенности меня, будет проводиться независимый судебный процесс, то мы готовы незамедлительно вернуться в Каталонию", - отметил он.

К.Пучдемон также подчеркнул: "Мы никогда не бросали правительство Каталонии, и мы будем продолжать работать".

Правительство Испании в конце прошлой недели отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом. Эти меры последовали за объявлением каталонским парламентом независимости.

Затем К.Пучдемон и ряд бывших советников его правительства покинули Каталонию и отправились в Бельгию.

По сообщениям ряда СМИ, бельгийский адвокат Поль Бекерт, специализирующийся на правах человека и праве на убежище, консультировал отстраненного от власти президента Каталонии. Однако уточнить, обсуждался ли непосредственно вопрос получения убежища, он отказался.

Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КАТАЛОНИЯ, УБЕЖИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]