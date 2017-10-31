Пучдемон заверил, что приехал в Бельгию не за убежищем

Экс-глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил во вторник, что не планирует просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.
"Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
К.Пучдемон пояснил, что приехал в Брюссель, "потому что это столица Европы" и потому, что в этом городе он может "действовать в условиях большей свободы и безопасности".
Он добавил, что вместе со своими сподвижниками готов вернуться в Каталонию при условии, что испанское правительство гарантирует проведение честного и независимого судебного процесса.
"Если испанское правительство даст нам гарантии, что в отношении всех нас, в особенности меня, будет проводиться независимый судебный процесс, то мы готовы незамедлительно вернуться в Каталонию", - отметил он.
К.Пучдемон также подчеркнул: "Мы никогда не бросали правительство Каталонии, и мы будем продолжать работать".
Правительство Испании в конце прошлой недели отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом. Эти меры последовали за объявлением каталонским парламентом независимости.
Затем К.Пучдемон и ряд бывших советников его правительства покинули Каталонию и отправились в Бельгию.
По сообщениям ряда СМИ, бельгийский адвокат Поль Бекерт, специализирующийся на правах человека и праве на убежище, консультировал отстраненного от власти президента Каталонии. Однако уточнить, обсуждался ли непосредственно вопрос получения убежища, он отказался.
Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.
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