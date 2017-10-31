Союз Азербайджана и Турции позволил реализовать масштабные региональные проекты в сферах транспорта и энергетики - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии проблем в строительстве Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).
"Мы сегодня обсудили вопросы энергетики, транспорта. Все цели, которые мы ставили, они успешно реализуются. Я уверен, что в ближайшее время завершится реализация проекта TANAP. С реализацией этого проекта нет никаких проблем", - заявил И.Алиев во вторник в Баку на совместном заявлении для прессы с турецким президентом Реджебом Тайипом Эрдоганом.
По его Азербайджан и Турция совместно реализовали несколько крупных проектов регионального масштаба. "Это и строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, проект железной дорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс и TANAP. Наш союз и наша дружба позволяют осуществлять такие крупные транснациональные проекты", - добавил президент Азербайджана.
Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.
В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP. Стоимость проекта оценивается в $8 млрд.
Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.
А.Азизов
Баку и Анкара будут развивать преференциальную торговлю и расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Азербайджан продолжит покупать оружие у Турции – Алиев
Карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев
Продажа билетов на Гран-при Азербайджана– 2018 гонок F1 начнется со следующей недели
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 3 пострадали – МВД
Взрыв на газозаправке в Азербайджане привел гибели одного и ранению двух людей - МВД
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Представитель Дамаска обвиняет США в агрессии против Сирии
Европейское законодательство разрешает Пучдемону находиться на бельгийской территории, но Бельгия его не приглашала - премьер-министр
Экспорт продукции АПК в 2020 г. может достичь $21,4 млрд - проект госпрограммы
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
Следи за «Брейн-ринг», заработай подарок от Nar!
Компания Bakcell в очередной раз получила сертификат «Socially Devoted»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»