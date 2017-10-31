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ТЭК 31.10.2017 19:32

Союз Азербайджана и Турции позволил реализовать масштабные региональные проекты в сферах транспорта и энергетики - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии проблем в строительстве Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

"Мы сегодня обсудили вопросы энергетики, транспорта. Все цели, которые мы ставили, они успешно реализуются. Я уверен, что в ближайшее время завершится реализация проекта TANAP. С реализацией этого проекта нет никаких проблем", - заявил И.Алиев во вторник в Баку на совместном заявлении для прессы с турецким президентом Реджебом Тайипом Эрдоганом.

По его Азербайджан и Турция совместно реализовали несколько крупных проектов регионального масштаба. "Это и строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, проект железной дорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс и TANAP. Наш союз и наша дружба позволяют осуществлять такие крупные транснациональные проекты", - добавил президент Азербайджана.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP. Стоимость проекта оценивается в $8 млрд.

Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, TANAP, ЗАПУСК


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