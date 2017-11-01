Президент сената Австралии уходит в отставку из-за подданства Великобритании

Президент сената Австралии Стивен Пэрри подаст в отставку из-за того, что он является подданным Великобритании, сообщает в среду телеканал "Би-би-си".
В пятницу Верховный суд Австралии установил, что избрание пяти сенаторов не соответствует Конституции, так как у них есть двойное гражданство. С.Пэрри унаследовал британское подданство от своего отца, который эмигрировал в Австралию в 1950-е годы.
В заявлении С.Пэрри сказал, что уходит со своего поста "с тяжелым сердцем". Он стал первым представителем правящей Либеральной партии Австралии, ушедшим в отставку в связи с двойным гражданством. Нового президента сената Австралии изберут путем пересчета голосов прошлогодних выборов.
С.Пэрри стал третьим политиком, потерявшим свой пост в Австралии из-за двойного гражданства. Ранее своей должности лишился заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс и министр по развитию регионов Фиона Нэш.
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