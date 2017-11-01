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Дальнее зарубежье 01.11.2017 12:02

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $3,3 млрд - рекорд в истории США

Сумма обращений в страховые компании из-за порчи имущества разрушительными лесными пожарами, которые бушевали этой осенью на севере Калифорнии, превысила отметку в $3,3 млрд.

Это самый значительный ущерб, причиненный пожарами, в истории США, отмечает MarketWatch.

"Страховые убытки достигли шокирующих $3 млрд, и несомненно они будут расти, так как требования продолжают поступать, - заявил государственный страховой инспектор Дейв Джонс. - Потребуются годы, чтобы эти общины восстановились и отстроились".

В показателе учитываются данные от 15 крупнейших страховых компаний, причем сумма уже более чем втрое превысила первоначальную оценку, сделанную менее двух недель назад, сообщает CNBC.

До настоящего времени самым значительным по объему ущерба пожаром считался произошедший в Окланде (штат Калифорния) в 1991 году. Тогда, по данным Института страховой информации, сгорели 2,8 тыс. домов, потери составили $2,7 млрд.

Пожары в Калифорнии этой осенью в основном затронули северную часть штата, где расположены винодельческие районы. По последним данным, от огня погибли 43 человека. Пострадало или было разрушено более 14,7 тыс. жилых домов и 728 объектов бизнеса, а также свыше 3,6 тыс. частных и коммерческих автомобилей, сельскохозяйственной техники и судов.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]