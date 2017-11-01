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СНГ 01.11.2017 12:44

Назарбаев вручил королю Иордании казахстанскую премию за вклад в борьбу против ядерного оружия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду вручил королю Иордании Абдалле II премию за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы отмечаем особую роль вашей страны в вашем регионе, и ваша личная роль очень огромна. Вы являетесь послом мира, призываете к миру. (...) Я учредил специальную премию тем, кто отличился в борьбе против ядерного оружия", - сказал Н.Назарбаев, вручая премию королю, прибывшему в Астану с визитом.

"Премию номер один Казахстан решил присвоить вам и соответствующий указ я подписал", - отметил президент.

"Это признание Ваших заслуг и надежда на то, что Вы в условиях (ситуации - ИФ-К) в Сирии, Ираке и во всем регионе продолжаете играть миротворческую роль, которая сближает народы", - подчеркнул глава Казахстана.

Он отметил, что в астанинском процессе по Сирии Иордания играет большую роль.

"С учетом этого, специальная комиссия присудила Вам эту премию. Для меня большая честь ее вручить", - добавил Н.Назарбаев.

Со своей стороны король Иордании поблагодарил Н.Назарбаева за высокую оценку и также отметил его заслуги в деле укрепления мира.

"Господин президент, меня переполняет особое чувство, я благодарен Вам за вручение такой особой премии и от всего иорданского народа еще раз спасибо", - сказал Абдалла II.

"Вы упомянули, что мы вскоре отмечаем 25 лет (установления дипломатических отношений - ИФ-К). Хотел бы подчеркнуть, что Иордания и все международное сообщество знает и ценит Вашу особую роль в урегулировании конфликтов на международной арене. Вы не только установили стандарты по ответу на вызовы в сфере ядреного нераспространения. Вы также достигли больших успехов в сфере межэтнического, межконфессионального согласия, также как и наша страна. Это очень большая заслуга. И мы очень ценим эту роль и то, что вы делаете мир этот более безопасным", - сказал монарх.

В августе 2016 года президент Казахстана, выступая на международной конференции "Построение мира без ядерного оружия" в Астане, сообщил об инициативе учредить премию в области ядерного разоружения. В октябре того же года Н.Назарбаев объявил о решении вручить первую премию за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность королю Иордании Абдалле II.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИОРДАНИЯ, КОРОЛЬ, ПРЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]