Назарбаев вручил королю Иордании казахстанскую премию за вклад в борьбу против ядерного оружия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду вручил королю Иордании Абдалле II премию за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы отмечаем особую роль вашей страны в вашем регионе, и ваша личная роль очень огромна. Вы являетесь послом мира, призываете к миру. (...) Я учредил специальную премию тем, кто отличился в борьбе против ядерного оружия", - сказал Н.Назарбаев, вручая премию королю, прибывшему в Астану с визитом.

"Премию номер один Казахстан решил присвоить вам и соответствующий указ я подписал", - отметил президент.

"Это признание Ваших заслуг и надежда на то, что Вы в условиях (ситуации - ИФ-К) в Сирии, Ираке и во всем регионе продолжаете играть миротворческую роль, которая сближает народы", - подчеркнул глава Казахстана.

Он отметил, что в астанинском процессе по Сирии Иордания играет большую роль.

"С учетом этого, специальная комиссия присудила Вам эту премию. Для меня большая честь ее вручить", - добавил Н.Назарбаев.

Со своей стороны король Иордании поблагодарил Н.Назарбаева за высокую оценку и также отметил его заслуги в деле укрепления мира.

"Господин президент, меня переполняет особое чувство, я благодарен Вам за вручение такой особой премии и от всего иорданского народа еще раз спасибо", - сказал Абдалла II.

"Вы упомянули, что мы вскоре отмечаем 25 лет (установления дипломатических отношений - ИФ-К). Хотел бы подчеркнуть, что Иордания и все международное сообщество знает и ценит Вашу особую роль в урегулировании конфликтов на международной арене. Вы не только установили стандарты по ответу на вызовы в сфере ядреного нераспространения. Вы также достигли больших успехов в сфере межэтнического, межконфессионального согласия, также как и наша страна. Это очень большая заслуга. И мы очень ценим эту роль и то, что вы делаете мир этот более безопасным", - сказал монарх.

В августе 2016 года президент Казахстана, выступая на международной конференции "Построение мира без ядерного оружия" в Астане, сообщил об инициативе учредить премию в области ядерного разоружения. В октябре того же года Н.Назарбаев объявил о решении вручить первую премию за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность королю Иордании Абдалле II.