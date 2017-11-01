Житель ХМАО зарубил топором четырех человек после проигрыша в карты

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в убийстве четырех человек в поселке Березово, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ в среду.

По предварительным данным, 31 октября подозреваемый вместе со своей подругой приехал в Березово для обследования в больнице. На ночлег они остановились у 39-летней местной жительницы.

Находясь в гостях, они вместе с тремя ее знакомыми 19, 48 и 55 лет употребляли алкоголь и играли в карты.

"Между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям", - отмечается в сообщении.

Потерпевшие погибли на месте преступления.

Подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Следствие планирует подать ходатайство об аресте подозреваемого.