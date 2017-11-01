Житель ХМАО зарубил топором четырех человек после проигрыша в карты

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в убийстве четырех человек в поселке Березово, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ в среду.
По предварительным данным, 31 октября подозреваемый вместе со своей подругой приехал в Березово для обследования в больнице. На ночлег они остановились у 39-летней местной жительницы.
Находясь в гостях, они вместе с тремя ее знакомыми 19, 48 и 55 лет употребляли алкоголь и играли в карты.
"Между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям", - отмечается в сообщении.
Потерпевшие погибли на месте преступления.
Подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Следствие планирует подать ходатайство об аресте подозреваемого.
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