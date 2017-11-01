Сын экс-президента Молдавии Сергей Лучинский получил в Румынии три года условно за шантаж

Суд Бухареста признал старшего сына экс-президента Молдавии Петра Лучинского Сергея виновным в шантаже и вымогательства и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщают румынские СМИ.
По данным Румынского управления по борьбе с коррупцией (DNA), в декабре 2014 г. - марте 2015 г. С.Лучинский подал в Управление по организованной преступности заявление с обвинениями предпринимателя Александру Хорпоша в мошенничестве, после чего начал шантажировать бизнесмена. С.Лучинский обещал отозвать запрос в обмен на сумму в 4 млн. евро. Часть денег бизнесмен передал С.Лучинскому, после чего сам обратился в прокуратуру с жалобой против вымогателя.
Следствие установило, что С.Лучинскому помогали в шантаже прокурор Ремус Журжа и адвокат Раду Прикоп.
По решению суда, С.Лучинский также должен возместить А.Хорпошу материальный ущерб, оцененный в 50 тыс. евро и 13,7 тыс. румынских леев (около 3 тыс. евро). Решение суда первой инстанции может быть обжаловано сторонами.
Между тем, в отношении второго сына Петра Лучинского - бывшего депутата парламента Молдавии Кирилла Лучинского - в Молдавии возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег. Следствие считает, что экс-депутат скрытно управлял активами двух компаний, и перевел на их счета в Лихтенштейне $400 тыс. Эти средства были получены в виде кредитов в 2012-2014 от трех молдавских банков, которые были ликвидированы в 2015 году. Кирилл Лучинский свою вину отрицает, утверждая, что не знал о сомнительном происхождении денег. Он находится под домашним арестом.
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