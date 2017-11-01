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Регион 01.11.2017 21:51

Рухани: лидеры Ирана, РФ и Азербайджана выступают за скорейшее определение правового статуса Каспия

Лидеры Ирана, России и Азербайджана высказались за скорейшее определение правового статуса Каспийского моря, заявил иранский лидер Хасан Рухани.

"Три наших страны являются прикаспийскими государствами, и мы говорили о том, чтобы правовой статус Каспийского моря скорее был бы финализирован, чтобы мы могли использовать существующий потенциал этого моря", - сказал Х.Рухани в среду на пресс-конференции по итогам встречи лидеров трех стран.

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Тэги: РУХАНИ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]