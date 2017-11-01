Рухани: лидеры Ирана, РФ и Азербайджана выступают за скорейшее определение правового статуса Каспия

Лидеры Ирана, России и Азербайджана высказались за скорейшее определение правового статуса Каспийского моря, заявил иранский лидер Хасан Рухани.

"Три наших страны являются прикаспийскими государствами, и мы говорили о том, чтобы правовой статус Каспийского моря скорее был бы финализирован, чтобы мы могли использовать существующий потенциал этого моря", - сказал Х.Рухани в среду на пресс-конференции по итогам встречи лидеров трех стран.