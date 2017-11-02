Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9821 RUR   0.0292 GBR   2.2583 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 13° Завтра 12° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

СНГ 02.11.2017 11:49

Лукашенко и Порошенко встретились в ОАЭ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Объединенных Арабских Эмиратах провел встречу со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к главе украинского государства, сообщает "БелТА".

Белорусский лидер заметил, что даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", - заявил А.Лукашенко.

В ходе встречи была также затронута тема торгово-экономического сотрудничества.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал глава белорусского государства.

Новый импульс развитию отношений между странами, уверен он, даст первый форум регионов Белоруссии и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

В свою очередь президент Украины отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. "Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул П.Порошенко.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Как сообщалось, глава белорусского государства находится в ОАЭ с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры А.Лукашенко с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов.

Президент Украины 1-2 ноября также совершает рабочий визит в ОАЭ. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Войну на Украине остановить не удается, это тяжелейший кризис в Европе - Лукашенко Альтернативы Минским соглашениям нет, говорит Порошенко Лукашенко предложил Украине помощь в составлении стратегии по ликвидации последствий чернобыльской аварии Лукашенко: смена власти в стране должна происходить через выборы Лукашенко требует "мгновенно" разбираться с боевиками, воевавшими на Украине В урегулировании украинского кризиса Минск стал символом мира, отмечает генсек ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]