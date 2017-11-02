Лукашенко и Порошенко встретились в ОАЭ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в Объединенных Арабских Эмиратах провел встречу со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к главе украинского государства, сообщает "БелТА".

Белорусский лидер заметил, что даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", - заявил А.Лукашенко.

В ходе встречи была также затронута тема торгово-экономического сотрудничества.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал глава белорусского государства.

Новый импульс развитию отношений между странами, уверен он, даст первый форум регионов Белоруссии и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

В свою очередь президент Украины отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. "Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул П.Порошенко.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Как сообщалось, глава белорусского государства находится в ОАЭ с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры А.Лукашенко с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов.

Президент Украины 1-2 ноября также совершает рабочий визит в ОАЭ. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.