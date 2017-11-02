Производство молока в Азербайджане к 2022г увеличится на 19% по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозирует рост производства молока, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Согласно прогнозам, в 2017 году производства молока в стране составит 2,1 млн тонн, что на 91 тону больше, чем в 2016 году.
Тенденция роста производства молока сохранится в 2018-2021гг.
В частности, на 2018 год производство молока прогнозируется 2,19 млн тонн, в 2019г – 2,219 млн. тонн, в 2020г – 2,39 млн. тонн, в 2021г – 2,49 млн. тонн. Таким образом, к 2022г рост по сравнению с показателем 2017 года составит 18,6%.
Кроме того, к 2022 году в Азербайджане ожидается рост производства яиц на 18%. В 2017 году производство яиц составит 1,67 млрд штук, в 2021 году этот показатель достигнет 1,97 млрд. штук.
Б.Рустамбеков
Баку готов наладить экономическое сотрудничество с Ереваном после вывода армянских военных из оккупированных территорий – глава МИД Азербайджана
Мамедъяров сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос организации трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ
Баку и Подгорица должны развивать экономическое сотрудничество – глава МИД Азербайджана
Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев
Словарь Collins выбрал одно из любимых выражений Трампа словосочетанием 2017 года
В Азербайджане убит криминальный авторитет, сбежавший во время этапирования поездом в Баку - Генпрокуратура
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Американские стратегические бомбардировщики вновь провели полеты вблизи Северной Кореи
У Минска и МВФ разное видение относительно скорости реализации некоторых реформ в Белоруссии
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ в Баку прошел вечер, посвящённый Льву Гумилеву
AccessBank открыл новый филиал «Сабирабад»
В Баку состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Александра Пушкина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»