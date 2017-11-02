Производство молока в Азербайджане к 2022г увеличится на 19% по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана в среднесрочной перспективе прогнозирует рост производства молока, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно прогнозам, в 2017 году производства молока в стране составит 2,1 млн тонн, что на 91 тону больше, чем в 2016 году.

Тенденция роста производства молока сохранится в 2018-2021гг.

В частности, на 2018 год производство молока прогнозируется 2,19 млн тонн, в 2019г – 2,219 млн. тонн, в 2020г – 2,39 млн. тонн, в 2021г – 2,49 млн. тонн. Таким образом, к 2022г рост по сравнению с показателем 2017 года составит 18,6%.

Кроме того, к 2022 году в Азербайджане ожидается рост производства яиц на 18%. В 2017 году производство яиц составит 1,67 млрд штук, в 2021 году этот показатель достигнет 1,97 млрд. штук.

Б.Рустамбеков