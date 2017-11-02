Баку и Подгорица должны развивать экономическое сотрудничество – глава МИД Азербайджана

Азербайджан и Черногория ведут обсуждения для подписания 4 документов, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Между двумя странами до сих пор подписано 15 документов. В настоящее время на стадии обсуждения находятся еще 4 документа", - сказал Э.Мамедъяров в четверг в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Черногории Срджаном Дармановичем.

Он отметил, что между странами налажен высокий уровень сотрудничества в рамках международных организаций.

При этом министр указал на необходимость развития экономического сотрудничества.

С.Дрманович, в свою очередь, подчеркнул, что на переговорах обсуждались вопросы организации визитов премьер-министра и спикера парламента Черногории в Азербайджан.

Он также пригласил Э.Мамедъярова посетить с визитом Черногорию.

Р.Бабаев