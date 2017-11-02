Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9821 RUR   0.0292 GBR   2.2583 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 13° Завтра 12° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

Внешняя политика 02.11.2017 13:25

Баку и Подгорица должны развивать экономическое сотрудничество – глава МИД Азербайджана

Азербайджан и Черногория ведут обсуждения для подписания 4 документов, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Между двумя странами до сих пор подписано 15 документов. В настоящее время на стадии обсуждения находятся еще 4 документа", - сказал Э.Мамедъяров в четверг в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Черногории Срджаном Дармановичем.

Он отметил, что между странами налажен высокий уровень сотрудничества в рамках международных организаций.

При этом министр указал на необходимость развития экономического сотрудничества.

С.Дрманович, в свою очередь, подчеркнул, что на переговорах обсуждались вопросы организации визитов премьер-министра и спикера парламента Черногории в Азербайджан.

Он также пригласил Э.Мамедъярова посетить с визитом Черногорию.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕРНОГОРИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ОБСУЖДЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев Глава МИД Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан Азербайджан и Черногория подписали соглашение о реадмиссии Азербайджан может выделить Черногории кредит в 175 млн евро для строительства моста через пролив Вериге Черногория заинтересована в расширении сотрудничества с SOCAR Азербайджан и Черногория намерены активизировать сотрудничество

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]