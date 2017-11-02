De Beers закроет алмазное месторождение Victor в начале 2019 г.

De Beers завершит добычу на канадском месторождении Victor (провинция Онтарио) в I квартале 2019 года в связи с исчерпанием его запасов, сообщила компания.

Это решение соответствует первоначальным планам компании, хотя одно время De Beers сообщала о том, что работает над продлением срока службы рудника.

Добыча на месторождении, открытом De Beers в 1987 году, была запущена в июле 2008 года. На Victor планировалось произвести 6 млн карат, к настоящему моменту этот показатель превышен на 1 млн карат, и добыча будет вестись до закрытия месторождения.

Добыча на Victor за 9 месяцев 2017 года составила 561 тыс. карат (рост на 25% в годовом сравнении).

Этап закрытия производственных объектов и мониторинга окружающей среды займет от 3 до 5 лет. Компания уже начала мелиоративные работы на объекте, а также прорабатывает вопросы трудоустройства персонала.

В 2016 году De Beers вместе с партнером Mountain Province Diamonds запустила другой проект в Канаде - Gahcho Kue, которое стало крупнейшим алмазным месторождением, введенным в строй более чем за десятилетие. Доля De Beers в его показателях за 9 месяцев - 2,2 млн карат. Также в прошлом году компания законсервировала еще один рудник в Канаде - Snap Lake, так и не добившись выхода на рентабельность и не сумев найти покупателя.