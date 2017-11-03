Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с рядом стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил двустороннее межправительственное соглашение с Черногорией "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".

Кроме этого, И.Алиев утвердил межведомственное соглашение, предусматривающего обучение афганских военнослужащих в специализированных образовательных учреждениях Азербайджана.

Также утвержден Меморандум намерений по сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией полученных преступным путем финансовых средств и другого имущества, а также с финансированием терроризма между соответствующими структурами Азербайджана и Ирана, межправительственное соглашение между Азербайджаном и Коста-Рикой "Об отмене визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов".

Президент И.Алиев утвердил в пятницу "Протокол о взаимном признании таможенных процедур по провозимым через госграницу товарам и транспортным средствами между странами-членами ГУАМ".

Р.Бабаев